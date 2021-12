45M view sa YT, FB: Bea, John Lloyd walang kupas ang kasikatan

Kung may ‘Eternals’ ang Hollywood, aba meron din naman love team sa Pilipinas na ‘eternal’ din ang dating.

Eternal ngang matatawag ang team-up nina Bea Alonzo, John Lloyd Cruz, na pumapantay na sa mga phenomena love team of all time na Guy & Pip, Sharon & Gabby.

Humakot na nang mahigit sa 45.5M view sa YouTube, Facebook ang trailer ng “One True Pair”, ang movie project ng dalawa para sa Jollibee.

Mismong si Bea ang nagbalita sa Instagram, kalakip ang larawan nila ni Lloydie.

“So we went live on Facebook this morning for a very special announcement! We would like to thank everyone who watched the trailer of “One True Pair” The Movie. Grabe! We really feel the love!” sabi ni Bea.

Sa panahon ng Guy & Pip, (noong wala pang cellphone, social media) nagigiba ang mga sinehan sa dami ng mga fan ng dalawa.

Halos ganun din sa panahon nina Sharon & Gabby.

Kaya nga puwedeng ihalintulad ang team up nina Bea at John Lloyd sa mga nabanggit.

Heart binuyangyang P20M alahas

Nakakasawa na ring isulat si Heart Evangelista na laging pasabog sa kanyang mga social media post.

Pero kapag naman kasi nakakaloka ang content ng post nito, hindi puwedeng hindi patulan dahil nakakamangha naman talaga.

Gaya nitong post ni Heart sa Instagram na may title na “Heart for Bulgari”, kung saan pinuno ni Heart ang buo niyang katawan ng mga alahas, mula sa Bulgari.

Mula tenga, leeg, kamay hanggang daliri nagkalat ang mga alahas ni Heart na pawang malalaking carat na diamond studded at precious stones.

Sa pagkakakuwenta ko ha, hindi baba sa P20M ang halaga ng mga alahas na suot ni Heart. Literal na parang sinabit ni Heart ang P20 sa buo niyang katawan.

‘Yung Serpent collection nito (earrings, necklace, bracelets, rings) hindi na bababa sa P15M lahat.

‘Yung hikaw na lang nito higit nang nasa P1.6M. Ang necklace ay P8.8M na! Kaya kapag pinagsama-sama lahat ng mga alahas ni Heart, kahit buong Metro Manila ay kaya nitong pakainin.

Si Heart lang ang natatanging aktres na kayang ipangalandakan ang kanyang mga accessories nang walang masyadong kumukontra.

Bampira ang peg: Ciara Sotto kanasa-nasa ang kaseksihan

Grabe naman itong si Ciara Sotto, parang bampira na hindi tumatanda.

Sa latest bikini pic nito sa dagat, mapapaisip ka kung bakit sa edad nitong 41 ay mukha pa rin itong 20 years old.

Ang batang tignan ni Ciara sa itsura nitong walang make-up at fresh ang itsura. Dagdag pang maganda pa rin ang porma ng katawan nito na puwedeng makipagsabayan sa mga bagets noh!

No offense meant, ‘yung ibang mga kasabayan niya, mukha na ngang losyang at kahit anong gawing magpaganda halata na sa mukha at porma ng katawan na nagkaedad.

Puwedeng pagpantasyahan at kanasa-nasa pa rin ang alindog, ganda at kaseksihan ni Ciara.

By the way, first time raw ni Ciara na mag-beach matapos ang tatlong taon. Kasama niya sa photo ang kanyang only child.