45 sibak sa ‘Pastillas’ scam

Iniutos ng Office of the Ombudsman ang pagsibak sa serbisyo sa 45 opisyal at kawani ng Bureau of Immigration (BI) na sangkot sa ‘Pastillas’ extortion scheme.

Sa 143-pahinang desisyon ng Ombudsman nakasaad na napatunayang guilty sa “grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service” ang 45 kawani at opisyal na kinabibilangan nina:

Grifton S. Medina, Francis Dennis Robles, Glen Ford. Comia, Rodolfo Magbuhos Jr; Deon Carlo G. Albao, Danieve Binsol, Paul Erik C. Borja, Abdul Fahad Calaca, Anthony D. Lopez, Gabriel Ernest M. Estacio;

Chevy Chase R. Naniong, Ralph Ryan M. Garcia, Phol B. Villanueva, Benlado J. Guevarra, Bradford Allen L. So, Cecille Jonathan P. Orozco, Erwin S. Ortanez, Danilo C. Deudor, Fidel S. Mendoza, Arlan Edward D. Mendoza;

Vincent Bryan Allas, Er German T. Robin, Mark Dollete Macababbad, Aurelio S. Lucero III, George V. Bituin, Salahudin P. Hadinjoor, Cherrypie P. Ricolcol, Carl Jordan C. Perez, Andulhafez D. Hadjibasher;

Jeffrey Dale S. Ignacio, Clint John Q. Simene, Asliyah A. Maruhom, Maria Victoria C. Jogno, Hamza U. Pacasum, Ma¬nuel B. Sarmiento III, Dimple Mahyumi R. Mallari, Rovan Rey S. Manlapas;

Gerrymyle G. Franco, John Michael S. Angeles, Francis Meeka E. Flores, Sadruddin C. Usudan, John Kessler B. Cortez, Mohammad Sahary B. Lomondot, Jon Derrick Y. Go at Aira G. Inoue.

Tinawag itong ‘pastillas’ scheme dahil ang pagtanggap ng suhol ay sa pamamagitan ng nakarolyong pera na mistulang pastillas.

Kapalit ng suhol ay pinapayagan ang ilegal na pagpasok at paglabas sa bansa ng mga Chinese nationals nang hindi dumaan sa Immigration at walang kaukulang dokumento.

Sinabi ng Ombudsman na kung natanggal na sa trabaho ang mga nabanggit at hindi na maaaring ipataw ang dismissal order ay pagmumultahin na lamang ang mga ito ng katumbas sa kanilang isang taon sweldo. (Tina Mendoza)