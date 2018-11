45 koponan sa Rules of Survival Tournament

UMABOT sa 300 teams ang lumahok at sumubok na makipagtagisan ng galing.

Resulta – 45 na koponan ang umabante sa playoffs ng pinakamalaking Rules of Survival Tournament sa bansa na inorganisa ng NIMO TV.

Tatlong lugar ang pinagdausan ng two-day qualifiers kung saan ay pinatunayan ng mga sumabak na squads ang tikas para makasilo ng slot sa playoffs.

“The qualifier brought out the best among the best this is just a preview of what will happen in the coming playoffs and finals,” saad ni Henry Zhao, NIMO TV Overseas Executive. “We want to discover squads who have the grit to compete on a professional level.”

Ang 15 squads na nakapasok sa bawat venue na sinalihan ay sasabak sa playoffs sa darating na Dis­yembre 1-2, 2018 kung saan ang top 4 teams per branch ay susulong sa finals kasama ang top 2 squads sa buong tournament.

Magkakaroon din ng slots ang crowd favorite at kasama sila sa nasabing 15 squads maglalaban-laban sa finals.

Mag-uuwi ng cash prize sa Rules of Survival-NIMO TV-Phi­lippine Champions League ng P100,000 para sa 1st, ibubulsa ng 2nd placer ang P80,000 habang iuuwi ng third placer ang halagang P50,000.