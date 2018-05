’44’ ni James, Cavs tinabla ng Celtics!

Whatever it takes. ­Kahit sa anong paraan. At ang mantra ng Cleveland Cavaliers, pinangatawanan nina LeBron James at Kyle ­Korver.

Nam-bully si James ng 44 points para pasa­nin ang Cavs sa 111-102 pa­nalo kontra Boston ­Cel­tics, Lunes ng gabi at ­itabla ang Eastern Confe­rence Finals sa 2-2.

Sa harap ng home crowd, sinalag ng Cavaliers ang comeback ng Celtics sa fourth para hatakin sa best-of-three na lang ang series.

Pero para makara­ting si James sa kanyang eighth NBA Finals appearance, kailangang manalo ang Cavs sa Boston. Sa sariling teritoryo ay 9-0 ang Celtics ngayong postseason.

“It’s a hostile environment,” assessment ni James sa home court ng Celtics. “We understand that, we know that there’s no love in there. If you ain’t got on green, if you don’t play for that team, if you don’t bleed green, they got no love for you.”

Balik ang Game 5 sa TD Garden sa Boston sa Miyerkoles.

Nagdagdag si Korver ng 14 points, may pambulabog pang hustle plays ang 37-anyos na sharpshooter. Sa isang yugto ay nakipag-unahan si Korver sa tatlong Celtics, nag-dive para makuha ang bola.

Nagsumite ng 13 points at 12 rebounds si Tristan Thompson sa Cavs. Naka-9 points lang si Kevin Love sa 3-of-12 shooting at maagang nasa foul trouble, pero nagsalpak ng krusyal na 3-pointer at follow shot sa fourth quarter.

May 25 points si Jaylen Brown at limang Boston players ang umiskor ng double digits, pero maagang naiwan ng 19 at hindi na nakahabol.