44 ka tawo ang gireklamon sa PDEA kalabot sa shabu magnetic lifter

Misang-at ug reklamo ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) batok sa 44 katawo nga giingong nalambigit sa bilyong pisong shabu sa magnetic lifters nga nakalusot sa Maynila ug Cavite pipila ka bulan ang milabay.

Kasong conspiracy to commit illegal drug importation, trade and transportation, ug kalapasan sa board regulations ubos sa Dangerous Drugs Act of 2002 ang gisang-at sa PDEA pinaagi sa ilang hepe nga si Director General Aaron Aquino sa Department of Justice.

Lakip sa mga gikasuhan sa PDEA mao silang kanhi Senior Superintendent Eduardo Paderon Acierto, ex-PDEA deputy director general for administration Ismael Gonzales Fajardo Jr., dating Customs intelligence officer Jimmy Guban, Police Inspector Lito Pirote, ug Joseph Dimayuga.

Apil usab si General Mariano Alvarez, Cavite, lakip ang mga kompanya nga He Zhong Consultancy Co. Inc., Red Day Machinery Parts Corporation, Yida Equipment Crane Limited Company, Dong Trieu Trading and Import/Export Service Trading Company Limited, All Systems Logistics, Inc., SMYD Trading ug ilang mga opisyal.

Samtang , naobserbahan nga wala malakip si kanhi Bureau of Customs chief nga si Isidro Lapeña sa mga gireklamo tungod kay walay lig-ong ebidensya kontra niini.