43K bus, taxi driver nawalan ng trabaho

Tinatayang nasa 28,000 kawani ng mga provincial bus, kasama na ang ilang driver, ang nawalan ng trabaho dahil limitado lamang ang bilang ng mga bus na buma­biyahe sa gitna ng patuloy ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo.

Ito ang napag-alaman ni Senador Win Gatchalian, chairman ng Senate committee on energy, matapos magpatawag ng consultative meeting sa iba’t ibang sektor para malaman ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina sa sektor ng transportas­yon.

Ayon kay Alex Yague, executive director of the Provincial Bus Operators Association of the Philippines nasa 5,600 bus na pumapasok at lumalabas ng Metro Manila ang tumigil na sa operasyon.

Mahigit 20 hanggang 30 porsiyento na lang ng kabuuang workforce ang nanati­ling nasa operasyon sa kasalukuyan.

“Sa provincial buses, hindi lang po driver, mayroon pa hong konduktor, mayroon pa ho kaming mga allied workers. ‘Yung mga nagtatrabaho sa terminal, mga dispatcher, ticket sellers, pati mekaniko na mini-maintain namin,” sabi ni Yague.

“So mayroon po kaming mga 45 employees per bus na kailangang i-maintain. So we’re talking of about around 26,000 to 28,000 employees ang affected,” dagdag pa niya.

Sabi pa ni Yague, isa pa pagbigat sa kanilang sektor ay ang pagtaas ng toll fees kung nadagdagan ito ng anim na porsiyento.

Ayon naman kay Quezon City Rep. Bong Suntay, pangulo ng Philippine National Taxi Operators Association, nabawasan na rin ang bilang ng mga taxi driver na bumabiyahe sa Metro Manila.

Kung dati ay 27,000 ang taxi na naglipana sa Metro Manila, ngayon ay 12,000 na ang tumigil na sa pagpasada.

Samantala, nanawagan naman si Gatchalian sa gobyerno para sa agarang pagpapatupad ng ikatlong bugso ng fuel subsidy para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan. (Dindo Matining)