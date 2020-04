43 Bicolano naipit sa ECQ nakauwi na sa bahay

Makaraan ang ilang linggo na pagka-stranded sa simbahan sa Parañaque City dahil sa pinatupad na enhanced community quarantine (ECQ), nakabalik na sa Albay, Bicol ang nasa 42 construction worker sa tulong ni of Ako Bicol party-list Rep. Zaldy Co.

Bago umalis, nabigyan na ng health clearance ng health office ng Parañaque City ang mga manggagawa na sasailalim sa 14 araw na quarantine.

“I would like to thank the Redemptorist Church for providing temporary shelter to our ‘kababayans’. My sincere gratitude, too, to Governor Bichara and all concerned LGUs for helping us being back our fellow Bicolanos,” sabi ni Co.

Matatandaan na bumisita ang mambabatas sa mga stranded na mangagawa na pansamantalang kinupkop ng Baclaran Church.