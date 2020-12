425 palaboy sinagip sa QC

Nilunsad ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang ‘Oplan Kalingang QC’ para maprotektahan ang mga palaboy sa kanilang lungsod sa mga sakit tulad ng COVID-19.

Isinagawa ng Task Force Disiplina at Social Services Development Department ang naturang operasyon kung saan dinala ang mga na-rescue sa kanilang processing center sa Barangay NS Amoranto.

“So far in our operations for three days, we already reached out to 425 street dwellers. Some of them are even indigenous people or badjaos from Pampanga and Batangas,” ayon kay Mayor Joy Belmonte.

Sumaulalim din sa medical check-up at drug test ang mga nasagip bago iuwi ang mga ito sa kani-kanilang barangay.

“Sinisiguro natin na in just one or two days, makauwi sila sa kani-kanilang tahanan. Tayo na ang nag-aayos ng mga kailangang dokumento nila tulad ng medical certificate at travel pass para makabalik na sila sa kanilang probinsya,” lahad pa ng alkalde.