42 dinampot sa party, Pasig resort kinandado

Nasa 42 katao ang hinuli ng mga tauhan ng Pasig City Police Station Station 4 matapos dumalo sa isang birthday party na nakitaan ng paglabag ECQ guidelines at Pasig City Ordinance, Biyernes ng madaling araw sa Royana Resort and Events Place sa Barangay Kalawaan, Pasig City.

Sa report ng Eastern Police District, kinasuhan ng paglabag sa R.A. 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act sina Russel Neverio y Dante, 21, caretaker ng Royana Resort and Events Place sa Axis Road, Barangay Kalawaan, Pasig City; Mario Soriano, 55, assistant caretaker; Ronald Ang y Barrera, sinasabing may-ari ng resort at Vicente Ang, 59-anyos, ama ng may-ari ng resort at taga-Barangay Pinagkaisahan, Makati City.

Sa report ng mga tauhan ng Pasig City Police Sub-Station 4, nakatanggap sila ng reklamo kaugnay sa nagaganap na birthday party sa nasabing lugar kung saan lumabag umano sa curfew at social distancing ang mga dumalo.

Bandang-12:00 Biyernes ng madaling araw, agad rumesponde ang miyembro ng Sub-Station 4 sa pangunguna ni PLt. Julio Valle, Jr at PLt. Jazon Lovendino matapos iutos ni PCol. Roman Arugay na magsagawa ng Oplan Galugad kasunod ng mga paglabag sa IATF Guidelines sa ECQ at paglabag sa Pasig City Ordinance na curfew hour.

Agad dinakip ang 42 katao, kabilang ang ilang menor de edad.

Agad namang pinasara ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang nasabing events place. (Vick Aquino)