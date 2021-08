41 lugar alert level 4 na sa COVID

Inilagay na sa alert level 4 sa COVID ng Department of Health (DOH) ang 41 lugar sa bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bagong kaso ng virus.

Kabilang dito, ang Las Piñas, Muntinlupa, Pateros, Quezon City, Taguig, Malabon, Makati, San Juan, Valenzuela at Marikina sa National Capital Region (NCR). Habang Apayao, Baguio City at Benguet sa Cordilliera Autonomous Region (CAR); Ilocos Norte sa Region 1; Cagayan, Nueva Vizcaya at Quirino sa Region 2; Angeles City, Bataan, Olongapo City, Pampanga at Tarlac sa Region 3.

Kasama rin ang Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Lucena City sa Region 4; Camarines Sur sa Region 5; Iloilo at Iloilo City sa Region 6; Cebu, Cebu City, Lapu-lapu City at Mandaue City sa Region 7; Tacloban at Ormoc City sa Region 8; Bukidnon, Cagayan de Oro City at Camiguin sa Region 10; Davao City naman sa Region 11; General Santos City at South Cotabato sa Region 12.

Alinsunod sa kategorya ng Alert level 4, ito ay iyong mga lugar na may mataas na healthcare utilization rates, moderate hanggang critical ang classification, nasa 70% ang bed utilization o ICU utilization rate.

Kaugnay nito ay kinumpirma sa Region 7 na mayroon ng lokal na transmisyon ng Delta variant sa Cebu City.

Sinabi ni DOH Region 7 chief pathologist Dr. Mary Jean Loreche na sa kanilang datos, dalawang may Delta variant ay walang travel history at walang contacts sa mga Pinoy sa ibang bansa.(Juliet de Loza-Cudia)