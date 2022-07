40M wanted sa booster shot

Nasa 40 milyon Pilipino ang hindi pa nakakatanggap ng COVID-19 booster.

Ito ang kinumpirma ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, kungnsaan may 55 milyon Pilipino ang karapat-dapat na tumanggap ng unang­ booster shot.

Sa naturang bilang may 15.2 milyon Pilipino ang nakatanggap na ng booster shot.

“We are looking at around 40 million eligible Filipinos who are still yet to receive their booster shot,” ani Vergeire sa Laging Handa briefing.

Samantala, may 70 milyon Pilipino na ang kumpletong nabakunahan laban sa COVID-19. (Juliet de Loza-Cudia)