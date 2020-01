400 toneladang asupre binuga ng Taal

TUMAAS sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal at patuloy din ang mga pagyanig nito sa nakalipas na 24 oras, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Sa bulletin na inilabas ng Phivolcs nitong Sabado alas-otso nang umaga, umabot sa ave­rage na 409 tonelada kada araw ang ibinubugang asupre ng Bulkang Taal na mas mataas sa 224 toneladang binuga nito kamakalawa.

Ang pinakamataas na sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal ay nasa 5,299 tonelada na naitala noong Enero 13.

Samantala, sinabi ni Phivolcs Director Renato Solidum na kung pagbabatayan ang datos mula sa kanilang monitoring sa Taal Volcano Network, nasa 420 volcanic earthquakes na ang naitala na may magnitude 1.3 hanggang 2.3.

Subalit kung titingnan aniya ang rekord ng Philippine Seismic Network (PSN) ay anim na volcanic quake lamang ang naitala sa Taal.

“Activity in the main crater in the past 24 hours has been characterized by weak to moderate emission of white steam-laden plumes 100 to 800 meters high from the main crater that drifted southwest,” ayon sa Phivolcs.

Nananatili ang alert level 4 sa Bulkang Taal kung saan maaaring magkaroon pa rin umano ng hazardous explosive eruption anumang oras o araw. (Tina Mendoza)