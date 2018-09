400 pamilya magkakabahay na!

Higit 400 pamilyang Navoteño ang malapit nang magkaroon ng bago at ligtas na tahanan sa Na­votas Homes Tanza II.

Walong 3-storey building na maglalaman ng 408 housing unit ang magiging bagong tirahan ng mga pamilyang Navoteño na kasalukuyang nakatira malapit sa dagat o ilog.

“Hangad natin na mabigyan ng ligtas at de-kalidad na taha­nan ang ating mamamayan. Gusto natin­ na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bagong bahay, mababago at tataas ang antas ng kanilang pamumuhay,” ani Ma­yor John Rey Tiangco.

Sa kasalukuyan, may dalawang in-city housing ang lungsod. Kasama rito ang NavotaAs Residences sa Brgy. San Roque na may 218 unit at NavotaAs Homes Tanza I sa Brgy. Tanza 2 na may 1,380 unit.

Kailangang sumailalim sa drug test ang mga miyembro ng mga pamilyang gustong magkaroon ng in-city housing sa Navotas bago sila bigyan ng pabahay ng pamahalaang lungsod.