400 lang bisita sa huling SONA ni Duterte

TINATAYANG nasa 400 lamang na mga bisita ang papayagang makadalo sa huling State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes, Hulyo 26.

Ito ang inihayag ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar kasunod ng patuloy na preparasyon sa SONA ng Pangulo.

Ayon kay Andanar, dahil sa nararanasang COVID pandemic, kinakailangang isaalang-alang ang kaligtasan ng mga bisita at ang papayagan lamang na makadalo sa Batasang Pambansa ay ang mga negatibo sa COVID test.

“We at the PCOO have been working non-stop in our preparations to make this SONA modest, more memorable and significant to the Filipino people-something that reflects President Duterte as a leader,” ani Andanar. (Aileen Taliping)