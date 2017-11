400 katao ibinaon ng IS sa Iraq

By AFP

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Natagpuan sa bayan ng Hawija sa hilagang bahagi ng Iraq ang mass grave na pinagbaonan ng tinatayang 400 biktima ng Islamic State group.

Ayon kay Kirkuk go­vernor Rakan Said, nakita ang mass grave sa isang dating kampo militar na dalawang kilometro lang ang layo mula sa siyudad.

“Not less than 400 people were executed,” ayon sa regional governor.

Ang mga biktima ay nakasuot ng uniporme ng preso habang ang iba ay nakasibilyan lang nang mahukay sa mass grave.

Napalayas ng mga sundalo ng Iraq ang IS group sa Hawija noong Oktubre 2017 lamang matapos na okupahan nila ito noong 2014.

Natunton ang mass grave sa tulong ng ilang residente na nabuhay sa kalupitan ng IS group. ()