400 ektaryang lupain pamimigay sa mga susukong rebelde

NAIS ni Pangulong Rodrigo Duterte na maipamahagi ang lahat ng mga bakanteng lupa ng gobyerno sa mga rebeldeng magbabalik-loob sa gobyerno.

Sa kanyang talumpati sa aktibidad ng Joint Task Force-Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Cagayan de Oro City, inatasan ng Pangulo si Department of Agrarian Reform (DAR) Secretary John Castriciones na ipamigay ang mga bakanteng lupain ng gobyerno bago matapos ang kanyang termino.

“I hope you will be able to distribute it before my term ends. Something to do, leave behind. I will give all 400,000 hectares,” anang Pangulo .

Batay sa report ni Castriciones sa Pangulo, mayroon nang kabuuang 2,100 ektarya ng lupain na naipamigay ng gobyerno sa mga rebel returnee sa Mindanao region.

Kasabay nito, hinikayat ni Pangulong Duterte ang mga rebelde na makipagdayalogo sa gobyerno, katunayan ani­ya ay dati siyang nakikipag-usap sa mga ito kahit noong hindi pa ito presidente.

“This is my request from you: To go down here so we can talk. Do you want us to talk in the mountains? I will be the one to go up there,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)