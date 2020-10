400 armas kumpiskado sa Bilibib

Umabot sa 400 na tinatagong patalim at iba pang armas ang nakita ng Bureau of Corrections (BuCor) matapos siyasatin ang dalawang gusali ng New Bilibid Prison kasunod ng madugong riot kung saan siyam ang todas.

Ginalugad ng BuCor sa pangunguna ng kanilang hepe na si Gerald Bantag ang Building 5 at 8 ng Bilibid matapos makatanggap ng intelligence report na naroon umano ang mga armas na ginagamit ng Sputnik at Commando, dalawang kampo na nagpasimula ng gang war noong Biyernes.

Sa nasabing riot, bukod sa siyam na nasawi ay may pito pa ang sugatan.

Pinakita ng BuCor ang mga nakuha nilang armas katulad ng lagari, martilyo, patpat, at may kasama ring mga cellphone.

“This search operation is a strong message delivered to these two groups creating violations and distraction inside the prison camp that such criminal behaviors and activities need to be stopped at all cost,” ayon sa BuCor. (RP)