4 TAUHAN NG IPIT GANG UMATAKE SA MALL

Kalaboso ang apat na mga miyembro umano ng kilabot na Ipit Gang matapos mambiktima sa loob ng isang department store sa Lungsod ng Caloocan kamakalawa ng gabi.

Sa ulat ng Caloocan City Police partikular na ni PSSupt. Chito Bersaluna, ang insidente ay naganap dakong alas-6:30 ng gabi sa loob mismo ng Novo Department Store na matatagpuan sa kahabaan ng Rizal Avenue Extension ng nasabing lungsod.

Kasalukuyan umano noong namimili ang biktimang si Millicent Bula nang palibutan umano siya ng apat na mga suspek na sina Efren Chavez, 33-anyos, Estela Vargaz, 33-anyos, Marie Santos, 22-anyos, at Gerald Andaya, 33-anyos din, na nagpapanggap na mga mamimili din sa nasabing department store.

Doon na umano nilansing nina Andaya, Santos, at Chavez ang biktima at kinuha ang atensyon nito, sinamantala naman ni Vargaz ang pagkakataon at kinuha ang cellphone ni Bula sa loob pa mismo ng bag nito.

Nang makuha na ang pakay ay mabilis ding naghulasan ang mga suspek kung saan ay agad namang napansin ng biktima na nakabukas na ang kanyang bag at nawawala na rin ang kanyang cellphone, kaya mabilis itong humingi ng tulong sa mga pulis na malapit sa naturang lugar na nauwi sa agarang pagkakahuli sa mga suspek.

Mabilis namang naba­wi ang cellphone ng biktima na nagkakahalagang P13,000, nakuha pa sa closed circuit television (CCTV) ang diskarteng ginawa ng mga suspek, ayon pa sa mga ito ay kasama rin umano nila ang kanilang mastermind na nakilala lamang sa alyas ‘Mae’ ngunit agad itong nakatakas na kasalukuyan na ring tinutugis ng pulisya.