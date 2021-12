4 Pulis-Taguig sabit sa P30M nakawan

Pinaiimbestigahan ni Philippine National Police (PNP) Chief, General Dionardo B Carlos, ang panloloob sa bahay ng mag-asawang Japanese na ninakawan ng aabot sa P30M cash kung saan kasabwat umano ang ilang tauhan ng PNP sa krimen na naganap Sabado.

Inatasan ni Carlos si National Capital Region Police Office Chief PMGen. Vicente Danao na isailalim ang apat na police personnel ng Taguig City Police Station sa restrictive custody sa pagnanakaw sa isang Japanese expat at kanyang Filipina partner sa Pasig City, Sabado ng hatinggabi.

Ipinalalagay din nito ang Commander of Sub-Station 1 ng Taguig City Police Station sa administrative relief para maiwasan ang anumang impluwensya sa imbestigasyon.

Kasabay nito ay naglunsad ang NCRPO ng stepped-up pursuit operations sa dalawa pang suspek ng pagnanakaw na kasama ang dating PNP member na si Ferdinand Fallari at isang Ruwel Galang.

Hawak na ng Pasig City Police Station sina PSSG Jayson Bartolome, PCpl Merick Desoloc, PCpl Christian Jerome Reyes, at Patrolman Kirk Joshua Almojera.

Ang apat ay kabilang umano sa pitong suspects na nagnakaw sa No. 8 Sta. Elvira St., Barangay Kapitolyo, Pasig City. Tinutukan ng baril ang live-in partners na si Joana Marie Flores Espiritu, 26, at Japanese na si Kani Toshiro, 42.

Base sa initial reports, pinuwersa si Toshiro na buksan ang vault kung saan tinangay ng mga ito ang P30 million cash at mamahaling mobile phone.

Habang tumatakas ay nakipagbarilan pa sa pulis na ikinasawi ni John Carlo Atienza at nasugatan ang pulis na si PSSG Jayson Bartolome.

Agad namang nagbabala si Danao na may kalalagyan ang apat na miyembro ng pulis-Taguig.

Ayon kay Danao, nakadidismaya at hindi katanggap-tanggap ang pagdumi sa imahe ng pulisya .

“THIS is dismaying. This is unacceptable. I personally went to the police station to see the police officers involved. I cannot accept any excuses for this act, robbery extortion,” giit nito. (Kiko Cueto/Vick Aquino/Mia Billones)