4 probinsya, 5 siyudad namemeligro sa alert level 4

Binabantayan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) ang apat na lalawigan at limang siyudad sa bansa dahil sa posibleng itaas ang mga ito sa alert level 4 sanhi ng mataas na kaso ng COVID-19.

Kabilang sa mga binabantayan ang Bataan, Iloilo City, Ormoc City, Naga City, Dagupan City, Western Samar, Tacloban City, Biliran at Zamboanga del Sur.Sinabi ni acting Presidential Spokesperson Karlo Nograles na kapag hindi nakayanan ng hospital bed capacity para sa COVID-19 ng mga ospital sa mga nabanggit na lugar ay hindi maiiwasang itaas ang kanilang alert status.

Subalit bago aniya itaas sa alert level 4 ay pinapabatid muna ito sa Department of the Interior and Local Government (DILG) para makapaghanda ang mga lokal na opisyal.

Nauna rito, apat na lalawigan ang inilagay sa alert level 4 ng IATF noong Huwebes matapos lumagpas sa 71% bed capacity ang mga na-admit sa mga pagamutan dahil sa COVID.(Aileen Taliping)