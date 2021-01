4 patay sa pro-Trump protest, ilang Pinoy sumawsaw

Apat na ang naitalang patay habang 52 ang dinampot kung saan maging ang ilang Pinoy ay sumawsaw sa nangyaring riot sa US Capitol upang tutulan ang pagkapanalo ni President-elect Joe Biden.

“Ang balita namin merong mga Trump supporters ang nakita namin galing din sa ibang states dito sa Amerika, pero hind namin sigurado kung ilan sila,” lahad ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez sa isang panayam.

“Ang ginawa namin, ibinoard up din namin [ang embassy], siyempre we’re trying to see kung mag-spillover sa may Massachusetts Avenue kung nasaan yung ating embassy at chancery,” dagdag nito.

Sa nangyaring protesta ay kita sa video na binabasag pa ang mga bintana ng US Capitol dahilan upang spray-an ang mga ito ng tear gas ng kapulisan.

Sinasabing isang babae ang nabaril habang ilang guwardiya ang nasugatan. Gayunman ayon kay Romualdez ay “under control” na ang sitwasyon.

Naganap ang gulo sa kalagitnaan ng deliberasyon ng resulta ng eleksyon.