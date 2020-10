4 nagmalupit sa pusa pinaglinis ng ebak

Maliban sa pagkakulong ng anim na buwan, sisimulan na ng apat na lalaki, na hinatulang guilty sa walang awang pagpatay sa isang pusa sa Pasay City noong 2017, ang kanilang 144 oras na community service.

Ang community service nila ay ang paglilinis sa mga compost pit na naglalaman ng mga dumi ng may 227 pusa at 74 na aso na nasa Philippine Animal Welfare Society shelter sa Quezon City.

“They work under close supervision of our staff and they all seem bent on finishing their community service work at PAWS,” sabi ni PAWS Shelter Manager Mitzi Cruz sa Facebook post nito noong Biyernes.

Taong 2018 hinatulan ng anim na buwan at isang araw na pagkabilanggo ang mga akusadong sina John Vincent Tenoria, Avelino Vito Jr., Wesley Torres at Jomar Estrada, na nag-viral ang video sa social media matapos pagtulungang pahirapan at patayin ang isang pusang gala.

Nakita pa ang isa sa mga akusado na hinahataw ng dos por dos sa ulo ang pusa.

“Animal cruelty is a crime punishable by imprisonment and/or a fine of up to P100,000. Report acts of cruelty to law enforcement officers,” dagdag ng PAWS. (Issa Santiago)