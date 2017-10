4 na socioeconomic reform bills itinulak sa Kamara

Umaasa si Iloilo 4th District Rep. Ferjenel G. Biron na maipapasa bilang batas ang apat na socioeconomic reform bills na kaniyang inakda at isinususulong ng House committee on trade and industry na kaniyang pinamumunuan.

Aniya ang panukalang batas ay kinabibilangan ng Gift Checks Non-Expiry Date, Ease of Doing Business, paglikha ng drug price regulatory board at panukalang susog sa Corporation Code of the Philippines na kabilang sa top priority bills ng Kongreso at pamahalaan.

Sinabi ni Rep. Biron na tampok sa mga hakbangin ang nakatakdang ratipikasyon ng Kamara sa bicameral conference committee report hinggil sa gift check non-expiry act sa resumption ng session ng Kamara sa susunod na buwan.

Sinabi ni Rep. Biron na layunin ng panukala na ma-regulate ang pag-iisyu, paggamit at redemption ng gift checks, gift cards at gift certificates.

Magiging labag sa batas aniya ang pag-iisyu nito ng may expiry date.

Ayon pa sa Iloilo solon, tatalakayin at pagdedebatihan sa plenaryo ang committee report hinggil sa hakbangin sa ease of doing business sa pagbabalik ng sesyon sa Nobyembre.

Sinabi pa nito na layon ng kaniyang panukala na pabilisin ng hakbangin ang proseso ng dokumentasyon sa aplikasyon ng permiso sa mga negosyo na lilikha ng isang kapaligiran sa negosyo na magiging attractive sa mga investors.