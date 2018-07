4 na iligal na dayuhan, laglag sa BI

APAT na dayuhan ang hinuli ng Bureau of Immigration (BI) sa kanilang sunod-sunod na operasyon laban sa kampanya laban sa mga iligal na dayuhang naninirahan sa bansa.

Sa ulat na ipinarating kay BI Commissioner Jaime Morente ang mga dayuhan ay naaresto sa mga magkakahiwalay na operasyon kamakailan ng mga operatiba ng kawanihan sa mga lungsod ng Baguio, Biñan at Maynila.

Inaresto ang mga ito sa bisa ng mission order na inilabas ni Morente, na nagbibigay kapangyarihan sa mga ahente ng BI intelligence na suriin at i-verify ang status nang nasabing mga dayuhan. Ang mga nahuli ay isang Koreano, isang Hapon at dalawang Tsino.

“All of them were caught in flagrante or in the act of violating Philippine immigration laws, thus they were arrested, detained, and charged with deportation cases,” ayon sa ulat. Ang naarestong Koreano ay kinilalang si Jin Jaehyung, 48 taong gulang, overstaying at hindi dokumentado, na nahuli sa Baguio City noong June 28. Natuklasan sa derogatory records ng BI na si Jin ay isang pugante sa Korea at wanted sa kanilang mga awtoridad dahil sa fraud.

Noong July 3, naaresto ang Japanese national na si Akitoshi Kadobayashi, 32, sa loob ng kanyang opisina sa Laguna Technopark Economic Zone sa Biñan City, Laguna. Siya ay nagtatrabaho sa bansa ng walang kaukulang work permit at visa, na nagtatrabaho bilang sales manager simula 2017.

Sa nabanggit ding araw, nahuli din ang dalawang Tsino na sina Li Yan Yan at Lin Feng Jian, na nahuling nagtatrabaho sa isang tindahan ng walang work permits. Wala rin silang maipakitang passport o anumang iba pang mga dokumento ng immigration.

Ang apat na dayuhan ay inilipat na sa BI detention facility sa Bicutan, Taguig habang hinihintay ang deportation

proceedings.