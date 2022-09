4 na dabarkads laglag sa drug bust

Apat na magkakaibigan na pawang tulak ng ilegal na droga ang nadakip sa ikinasang buy-bust operation sa Valenzuela City kahapon.

Kinasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek na sina Mamerto Canaveral, 55; Nestor Baltazar, 46; Ariel Duque, 42, mga residente ng No. 688 Balanti St., at Jerome Buenaventura, 28, ng No. 3182 Binatugan St., pawang sa Barangay Ugong ng nasabing lungsod.

Sa ulat ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU), bandang alas-4:30 ng madaling-araw nang mahulog sa kanilang bitag ang mga suspek matapos makaiskor kay Canaveral ng P1,000 halaga ng umano’y shabu ang isa sa mga operatiba.

Pagkaabot ng pera, agad na dinamba ang mga suspek at saka idiniretso sa presinto. (Orly Barcala)