4 motorsiklo sinuyod ng van

Isinugod sa ospital ang apat na motorcycle rider kabilang ang driver ng isang SUV na bumangga sa kanila nang nawalan ng kontrol sa kanyang manibela matapos tumaas ang kanyang dugo sa Bacoor City, Cavite kamakalawa.

Sa Southern Tagalog Regional Hospital isinugod si Michael Capile at Ohmar Bornilla, habang sa South City Hospital and Medical Center dinala sina Jaypee Barrameda at Joemark Barrameda, pawang nasa wastong edad at mga motorcycle rider habang ang driver ng isang Toyota Inova na may plakang MCW 7828 na si Emmanuel Kristian Pascua ay dinala sa Perpetual Help Hospital dahil sa tinamong mga sugat.

Sa ulat ni PSSgt Edison Fetalcurin ng Bacoor City Police, minamaneho ni Pascua ang kanyang Toyota Innova habang bumabagtas sa Daang hari Road alas-3:30 kamakalawa ng hapon nang pagsapit sa Brgy Molino 4 ay tumaas ang kanyang blood pressure.

Nawalan siya ng kontrol at araruhin ang apat na motorsiklo ng mga biktima na nasa kanyang unahan. (Gene Adsuara)