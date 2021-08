4 most wanted sa Caraga timbog

Apat-katao na kabilang sa listahan ng most wanted list sa Caraga region ang nadakma ng pulisya nitong Lunes.

Naaresto sa manhunt operation ng pulisya ang numbers 9 at 10 sa most wanted list ng San Francisco Police. May warrant of arrest ang mga ito sa kasong robbery with violence.

Sangkot ang dalawa sa pagnanakaw at pamamaril sa isang babae noong Pebrero.

Habang ang No. 6 most wanted ng Prosperidad Police at Top 9 most wanted ng Cabadbaran Police ay naaresto din sa bisa ng search warrant sa nasabing rehiyon. (Kiko Cueto)