4 ka Maritime School gi-isyohan ug show-cause order sa Marina

Mihimog surveillance ang Maritime Industry Authority (Marina) sa central ug regional offices sa 21ka maritime higher educational institutions (MHEIs).

Matud sa Marina, upat ka tunghaan nga adunay walay aprubadong application to operate ang padayun nga midawat og mga first year student sa kursong Bachelor of Science in Maritime Transportation (BSMT) ug Bachelor of Science in Maritime Engineering (BSMarE) alang sa tuig 2018-2019.

Isyohan sa Marina og show-cause orders ang upat ka eskwelahan tungod sa padayong operasyon niini bisan paman ug kulang kinig government permit.

Samtang dili una gihatag sa Marina ang pangalan sa upat ka tunghaan samtang nag-ong-ong pa ang ilang show-cause order ug gipaabot pa ang final nga desisyon gikan sa Commission on Higher Education (CHED).