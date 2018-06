4 ERC commissioner sinuspende ng Ombudsman sa pagpabor sa Meralco

MULING iniutos ng Office of the Ombudsman ang pagsuspende sa apat na komisyoner ng Energy Regulatory Commission (ERC) dahil sa ‘simple neglect of duty’ matapos na payagang magamit sa maling paraan ang bill deposit na isinama sa capital o operation cost ng Meralco.

Inihayag ng Ombudsman na salungat ito sa layunin kung bakit itinatag ang bill deposit na isang garantiya para sa payment of bills.

Napatunayang ‘guilty’ sina ERC Commissioner Alfredo S. Non, Gloria Victoria C. Yap-Taruc, Josefina Patricia M. Asirit at Geronimo D. Sta. Ana dahil sa ‘simple neglect of duty’ at inutos ng Ombudsman ang suspensiyon sa kanila sa loob ng tatlong buwan na walang kabayaran.

Nalaman ng Ombudsman na patuloy na hindi sinusunod ng apat na komisyoner ang mga panuntunan para sa bill deposit na isang garantiya lamang para sa payment of bills at kailangang ibalik kapag natapos ang serbisyo ng isang distribution utility.

Nabigo rin umano ang apat na opisyal na maglabas ng ‘rules or policies’ para bumuo ng ‘separate escrow account’ upang hindi mahalo ang bill sa capital o operations expenses ng Meralco o ng iba pang distribution utility.

Pinuri naman ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Inc. (NA­SECORE) ang desisyon ng Office of Ombudsman na matagal na umanong hinihintay para mabigyan ng hustisya ang mga consumer laban sa ‘regulatory failure’ ng ERC.

Ito ang pangalawang­ suspension order ng Ombudsman sa apat na komis­yoner ng ERC. Ang una ay noong Disyembre 2017 dahil hindi umano isinama ang Meralco at iba pang kompanya sa competitive selection process.

Ayon sa NASECORE, ang pinakahuling suspension order ng Ombudsman laban sa apat na komisyoner ay nagpapatunay lamang na hindi ginagampanan ng mga nasabing opisyal ang kanilang mandato na protektahan ang interes ng electricity consuming public.