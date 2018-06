4 ERC commissioner na kasabwat ng Meralco-MVP pinasisibak kay Duterte

Huwag ng hintayin pang magbitiw sa puwesto, sibakin na.

Ito ang panawagan ng mga Makabayan solon kasunod ng panibagong suspension order ng Tanggapan ng Ombudsman laban sa mga commissioner ng ERC na sina Gloria Victoria Yap-Taruc, Alfredo Non, Josefina Patricia Magpala-Asirit at Geronimo Sta. Ana.

Masyadong dehado ang taumbayan sa desisyon ng mga opisyal ng Energy Regulatory Commission (ERC) na puro pabor diumano sa Manila Electric Company (Meralco).

Kaya mas maiging sabay-sabay ng sibakin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang apat na commissioner ng ERC na diumano’y nakipagsabwatan sa Meralco.

“Gaya ng ginawa nila noong sinuspinde sila noong nakaraan for one year tatakbo na naman sila sa korte. Kaya ang panawagan natin dito or hamon natin kay Pangulong Duterte ay tanggalin na itong mga commissioner na ito. Huwag ng antayin na magre-resign sila dahil talagang wala silang planong mag-resign. Kapit-tuko sila sa kanilang posisyon kahit na na-expose na ang kanilang apparent na sabwatan para lang mapagbigyan ang Meralco,” paghahayag ni Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate sa press briefing ng Makabayan bloc kahapon.

“So, ‘yun ho ang ating panawagan at muli gusto rin nating irehistro ang ating malakas na kritisismo sa nangyari sa nakaraan na binigyan ng temporary restraining order (TRO) at preliminary injunction itong apat na commissioners ng Court of Appeals (CA) despite the fact na marami ng desisyon ang Supreme Court na nagsasabi na ang desisyon ng Office of the Ombudsman sa administrative case ay immediately executory. Hindi dapat itong mapi­gil ng isang apela or kahit na ng pagbibigay ng TRO or preliminary injunction,” pagbibigay-diin ni Bayan Muna solon.

Iginiit naman ni ACT Teachers Rep. France Castro na dapat ay magpakitang gilas ni Pangulong Duterte at walisin ang mga commissioner ng ERC.

Sa ganitong paraan ay mapatutunayan aniya ng Pangulo na talagang seryoso ito sa kampanya laban sa katiwalian.

“Lumilinaw ang mga batayan para tanggalin itong sinasabi nating mga corrupt officials.

“Kaya ito hinahamon ulit natin si President Duterte sinabi niya noon na talagang ang mga corrupt walang puwang sa kanyang administra­syon.”