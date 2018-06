4 ERC commissioner may kapalit na, kapit-tuko pa! Roque

NAGTATAKA ang Mala­cañang kung bakit hanggang ngayon ay kapit-tuko pa rin sa kanilang puwesto ang apat na commissioner ng Energy Regulatory Commission (ERC) sa kabila ng suspension order ng Office of the Ombudsman at may naghihintay nang ipapalit sa kanila si Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na noon pa pinapaalis ni Pangulong Duterte sina ERC Commissioner Alfredo S. Non, Gloria Victoria C. Yap-Taruc, Josefina Patricia M. Asirit at Geronimo D. Sta. Ana pero nagpasaklolo ang mga ito sa Court of Appeals (CA) at nakakuha ng Temporary Restraining Order.

Ngayong naglabas na panibagong suspension order laban sa kanila ang Ombudsman ay wala na aniyang dahilan para kumapit sa puwesto ang apat na commissioner dahil ikalawang pagkakataon na ito.

“Nasa Kamara pa ako. Narinig na natin ang posisyon ng Presidente na dapat talagang matagal na silang nagbitiw. Pero talagang mga parang kapit sa ewan ko ba… sa kapangyarihan ano,” ani Roque.

Katunayan, ayon sa Kalihim ay mayroon ng naghihintay na kapalit ang apat na ERC Commissioner pero hindi maiupo dahil hindi pa rin umaalis sa puwesto ang mga suspendidong opisyal.

Sinabi ni Roque na nagmamasid lamang ang Malacañang kung pagbibigyan muli ng CA ang petisyon ng mga sinuspendeng commissioner.

Dalawa aniya sa mga ito ay nakatakdang magtapos ang termino sa susunod na buwan kaya nagtataka ang Palasyo kung ano ang hindi maiwanan o kung mayroon pa bang hinihintay ang mga sinuspendeng opisyal.

“Tingnan po natin kung ano naman ang gagawin ng Court of Appeals ‘no, kasi nakatali naman ang kamay ng ating Presidente dahil ang Hudikatura iyan po ay independiyenteng sa­ngay ng ating gobyerno. Pero mabuting balita po sa publiko na talagang naniniwala na kinakaila­ngang palitan iyang mga ERC, iyong dalawa pong iyan, tapos na ang termino sa Hulyo. Kaya nga po hindi ko maintindihan kung bakit pa sila kakapit diyan sa kanilang katungkulan eh ilang tulog lang naman wala na sila ‘no,” dagdag ni Roque.