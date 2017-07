4 days na shake drill

Apat na araw gagawin ang ‘Shake Drill’ ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nga­yong buwan ng Hulyo bilang preparasyon sa posibleng pag-atake ng big one o malakas na lindol sa Kalakhang Maynila.

Ayon sa MMDA, nabatid na sa unang bahagi ng shake drill ay gagawin mula sa Hulyo 14 hanggang 17 ng taong kasalukuyan.

Sinabi ni MMDA chairman Danilo Lim na sa gagawing drill ay magkakaibang senaryo ang ipapakita tulad na lamang ng pagresponde sa sunog, pagkasira ng tulay at pagkawala sa supply ng kuryente at komunikasyon.

Alas-kwatro ng hapon magsisimula ang pagsasanay at ito ay gagawin sa evacuation center na mahahati sa apat na quadrant.

Hinikayat ni Lim ang lahat na makiisa sa naturang pagsasanay upang mapaghandaan ang pinsalang idudulot sa posibleng pag-atake ng “big one” sa Metro Manila anumang oras.

Sa paglulunsad ng naturang proyekto, nakiisa rin sina MMDA general manager Tim Orbos, Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) Director Renato Solidum at ipinakita ang mga lugar na nasasakop ng west valley fault na maaring gumalaw at magdulot ng malaking pinsala.