4 Daulah Islamiyah member sumuko

Kusang loob na sumuko ang apat na miyembro ng Daulah Islamiyah-Maute Group sa Piagapo, Lanao del Sur.

Kinilala ni WestMinCom Commander Lt. Gen. Corleto Vinluan, Jr. ang mga ito na sina Calandada Pungima ‘Tarapas’ Lumondot, 55; Jamal Mamadra ‘Jamal’ Radiab, 30; Muhaimen Mamualas Abdul ‘Opaw’ Carim, 30; at Imam Sultan ‘Mocta’ Moctar, 22.

“The four submitted themselves to the troops of the 82nd Infantry Battalion in Barangay Pawak, Municipality of Siguiaran,” sinabi ni Lt. Gen. Vinluan, Jr.

Isinuko rin nila ang Rocket-Propelled Grenade, isang M79 Grenade Launcher, isang KG9, at isang caliber 45 pistol. Sa nasabing debriefing, umamin ang mga dating militante na nagdesisyon silang sumuko kasuynod na rin ng naging banta ni Pangulong Rodrigo Duterte na pupulbusin ang lahat ng mga extremist activity.

Ibinunyag naman ni 82IB Commanding Officer Lt. Col. Rafman Altre na si Tarapas ay sumali sa Marawi Siege habang sina Jamal, Opaw, at Mocta ay sumama sa Piagapo kasama si Imam Dimacaling.

“They decided to go on lie-low status in 2018 following the death of Dimacaling and the siege,” sinabi ni Altre. (Kiko Cueto)