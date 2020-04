4 bagong COVID case naitala sa Dagupan

Kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City na nadagdagan ng apat na bagong kaso ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) na sa ngayon ay may kabuoang 11 kumpirmadong kaso.

Sa inulat ng Dagupan City Public Information Office (DCPIO) sa Facebook page nito, kabilang sa bagong kaso ang tatlong medical frontliner at 37-anyos na babae.

“The medical front-liners work at the Region 1 Medical Center (R1MC), where they were exposed to Covid-19 cases being treated there. The 37-year-old woman, a resident of Barangay Bonuan Boquig, has a travel history to Mabini town Pangasinan, which she reached by foot,” ayon sa DCPIO.

Dagdag nito, nagsagawa na ng contact tracing ang Department of Health at City Health Office.

Umapela pa si Mayor Marc Brian Lim sa mga residente na manatili sa kanilang mga bahay at sundin ang quarantine rules.

Pinalawig rin ang extreme enhanced community quarantine (EECQ) sa lungsod hanggang May 15. (Allan Bergonia)