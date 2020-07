4 army ‘di nanlaban sa pulis – NBI

Hindi nagpaputok ng baril ang apat na nasawing sundalo sa kamay ng pulisya sa Jolo, Sulu ayon sa National Bureau of Investigation (NBI).

Sinabi ng NBI source sa Politiko, na batay sa resulta ng forensic probe sa mga labi ng nasawing sundalo lumalabas na negatibo ang mga ito sa paraffin o gunpowder residue. Salungat ito sa police report hinggil sa nangyaring shooting incident, na nagsasabing nagpaputok ng baril ang mga sundalo laban sa mga sangkot na pulis.

Ang mga biktima na sina Maj. Marvin Indamog, commanding officer ng 9th intelligence service unit; Capt. Irwin Managuelod; Sgt. Eric Velasco; at Cpl. Abdal Asula, ay sinusundan ang galaw ng mga hinihinalang suicide bomber nang harangin sila ng mga pulis at mangyari ang pamamaril noong June 29.

Ayon sa ulat ng pulisya, sinabihan ng mga ito na magpunta ang mga nagpakilalang sundalo sa kalapit na istasyon para sa beripikasyon. Dagdag ng mga ito, sinubukan umano ng apat na sundalo na tumakas imbes na magpunta sa police station kaya hinabol sila.

Dito umano tinutukan ng baril ng mga sundalo ang mga pulis na nagresulta sa putukan.

Dagdag ng source ng Politiko mula sa NBI, may ilang mga testigo umano ang hindi sumang-ayon sa bersyon ng pulisya sa insidente.

“There are eyewitnesses and video footage that showed how the whole incident happened,” ayon pa sa source.

Sinabi ni NBI Deputy Director Antonio Pagatpat na nagsimula ang imbestigasyon at inaasahan na makapagsusumite ng report dito sa loob ng 10 araw. Ngayong linggo inaasahang maisusumite ng NBI Western Mindanao Regional Office ang inisyal na resulta nito. (Nancy Carvajal)