4-anyos na totoy nagbitbit ng baril sa iskul

Dinakip ng pulisya ang ama ng isang apat na taong gulang na batang lalaki matapos nitong mabitbit ang baril ng una sa kanilang eskuwalan sa South Texas, USA nitong Miyerkoles.

Sa ulat, nadiskubre ng pamunuan ng John F. Kennedy Elementary School sa Corpus Christi ang insidente bandang alas-nuwebe ng umaga kaya agad nilang ini-lockdown ang eskuwelahan. Agad namang nakumpiska ng Corpus Christi police sa bata ang baril na kargado ng bala.

Nakumpirma na pag-aari ng 30-anyos nitong tatay ang nasabing baril na naiwan niya sa loob ng kanilang bahay. Inaresto ito at kinasuhan ng ‘making a firearm accessible to children and abandoning or endangering a child’.

Matatandaang 19 na paslit at dalawang guro ang nasawi matapos na magpaputtok ng baril ang isang lalaki sa loob ng isang paaralan sa Uvalde Texas nitong Mayo.