3rd anniv sa Aldub, miani ug 2M ka tweets

Nagsaulog sa ikatulong anibersaryo ang AlDub sa panag-uban nilang Maine Mendoza ug Alden Richards kagahapon, Hulyo 16.

Ayon sa Twitter Philippines, nasa halos 2 million related tweets na may hashtag na #AlDub3Years ang laman ng usapan kahapon dakong alas-11:00 ng umaga, na may 150,000 tweets kada minuto.

Lakip ang Twitter nahimong instrumento aron mosikat sa ubang nasud ang AlDub tungod usab sa mga fans sa duha nga gihimong kanunay nga viral ang AlDub loveteam.

Nasulod pa kaniadto sa Guiness Book of World Records ang hashtag nga AlDubEBTamangPanahon isip “most used hashtag in 24 hours” nga mihakot ug 40 million tweets.

Gibuak niini ang record nga gikuptan sa World Cup 2014 match sa Germany ug Brazil.