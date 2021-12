3M view agad: Alden, Andrea ‘kadyot’ dance mabenta sa TikTok

Sabi ni Alden Richards noon, hindi niya susubukan ang TikTok. Hahayaan na raw niya `yon sa mga mahuhusay sumayaw, kumanta, mag-inarte sa harap ng kamera.

Pero, anyare, dahil heto nga, kalat na kalat na ang TikTok entry na kasama siya, at hindi si Jasmine Curtis Smith ang kasama niya, kundi si Andre Brillantes, ang isa sa mga itinuruing na reyna ng TikTok o Queen TikTokerist.

Anyway, pareho ngang endorser sina Alden at Andrea ng Sting, at siyempre, hindi nakatanggi si Alden sa imbitasyon ni Andrea na mag-TikTok sila.

At kaloka, dahil hindi lang isang version `yon, kundi sunod-sunod, ha!

May isa na gumigiling-giling silang dalawa na paikot-ikot pa. May isa naman na para silang tulala sa simula, pero ang kasunod ay itinaas ang mga kamay na nakangiti at kembot.

Well, aprub naman sa mga fan ang pagti-TikTok ni Alden with Andrea. Sarap nga raw panoorin ni Alden sa mga light moment na ganito.

At bongga ha, dahil wala pang isang araw, umabot na sa 2.4M ang video nila, at ang isa ay kulang-kulang isang milyon na agad.

Anyway, sa naturang commercial nga ay panay rin ang sayaw ng dalawa! At yes, ang cute, ang husay, dahil eversince naman, kilala si Alden na magaling sumayaw, ha!

Bet na bet ng mga fan ang tila pag-urong-sulong ng dibdib, katawan ni Alden, na may kakaibang kiliti nga para sa mga fan.

Sarah, Matteo marespeto sa mga sekyu, tindera

Ramdam na ramdam ang kabaitan nina Sarah Geronimo, Matteo Guidicelli sa kumalat na video na kung saan ay nag-grocery sila, at sinalubong sila ng sangkatutak na staff.

Of course, naka-video ang ganap na `yon para ipakita ang mga eksena nila sa loob ng Landers.

Pero, ang nakadurog sa puso ng mga netizen ay ang pagiging magalang ng dalawa. Aliw na aliw ang mga netizen, dahil sa halip na mag-‘hi’ lang ang mag-asawa, panay ang kaway nila sa kanila, at puro ‘Ma’am’ at ‘Sir’ ang tawag nila, na bilang pagbibigay respeto talaga sa mga empleyado.

Ang sarap din pakinggan ng mga chika ni Sarah sa mga staff, na ang isang babaeng security guard ay sinabihan niyang ang ganda-ganda at artistahin din talaga, habang ang isang boy na staff naman ay pinuri rin niya ang katawan at height nito, na puwede nga raw maging modelo.

Di ba, ang sarap makita ng mga taong kasingsikat nina Sarah at Matteo, na super papuri sa mga ordinaryong tao, mapa-tindero man, salesman man, o sekyu, mataas ang paghanga nila. Hindi tula ng ibang artista, na ni ‘kaway’ ay hindi magawa, dahil pakiramdam nila, nandoon sila para mag-grocery at hindi para makipag-kawayan.

Well…