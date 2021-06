3M nabakunahan, 1M lang bumalik sa 2nd dose – IATF

May 50% ng mga nagpabakuna ng COVID 19 vaccine ang hindi na bumalik para sa kanilang second dose.

Ito ang ibinunyag ng epidemiologist ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID).

Ayon kay Dr. John Wong, miyembro ng IATF sub-technical working group sa data analytics, kalahati lamang ng 3 milyong tao na nagpabakuna ng first dose ng anti-COVID mula Sinovac at Gamaleya Research Institute ang tumanggap ng kanilang 2nd dose.

Sa data lumabas na nakapagbakuna ng 3.1 indibidwal ng first dose, inaasahan nila na may 2.1 milyon ang babalik sa 2nd dose pero 1 milyon lamang ang bumalik.

“So maybe, half of the people who have taken their first dose are mis¬sing out on their second dose. We need to follow up on these people,” ayon kay Wong sa online forum.

Wala pa umano silang natatanggap na dahilan kung bakit hindi bumalik ang kalahati ng bilang para sa kanilang 2nd dose.

“That’s something that the DOH and the LGUs need to do more about,” dagdag pa ni Wong.

Iginiit ni Wong na matatamo lamang ang proteksiyon dulot ng COVID-19 vaccine kapag natanggap ng mga tao ang full doses. (Juliet de Loza-Cudia)