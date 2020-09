3K guro sa private nganga sa pandemya

Nababahala si Senador Sherwin Gatchalian sa dumaraming bilang ng mga pribadong paaralan na hindi magbubukas ngayong school year.

Sa datos ng Department of Education (DepEd), noong Setyembre 10, mahigit 748 pribadong paaralan ang hindi muna magpapatuloy ng operasyon dahil sa naging pinsala ng COVID-19 pandemic. Apektado dito ang 3,233 mga guro at mahigit 40,345 mag-aaral.

Pagkalipas lamang ng dalawang araw, umakyat sa 846 ang bilang ng mga pribadong paaralang titigil ng operasyon.

Kaya ngayong isa nang ganap na batas ang Bayanihan to Recover As One Act o Bayanihan 2, itinutulak ni Gatchalian ang agarang pamamahagi ng ayuda sa mga guro at non-teaching personnel na nawalan ng trabaho.

Sa datos ng DepEd nitong Setyembre 11 ay nasa 2,050,797 pa lamang ang nag-e-enroll sa mga pribadong paaralan, wala pa sa kalahati (47.63 porsyento) ng mahigit apat na milyong (4,304,676) mag-aaral sa pribadong sektor noong nakaraang SY 2019-2020.

Sa ilalim ng Bayanihan 2, may P300 milyon nakalaan para sa one-time cash assistance na ipapamahagi sa mga apektadong guro at non-teaching personnel ng mga pribado at pampublikong paaralan sa lahat ng antas.

Kabilang dito ang mga part-time faculty at non-permanent teaching personnel, pati na rin ang part-time faculty ng mga State Universities and Colleges o SUCs.

May P600 milyon namang inilaan ang Bayanihan 2 para sa ayudang ipamamahagi sa mga mag-aaral na naapektuhan ng lockdown ngunit hindi nakatatanggap ng tulong pinansyal mula sa mga programa ng pamahalaan.

Sa talaan ng National Expenditure Program 2021, nasa 43,780 o halos isang milyong (976,520) posisyon sa DepEd ang kailangan pang punan.(Dindo Matining)