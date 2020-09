3K ecstasy sinamsam sa bahay ng Swiss national

Matapos maaresto ang isang Swiss national dahil sa pagbebenta ng iligal na droga, ni-raid ng mga awtoridad ang bahay ng suspek sa BF Homes, Parañaque City nitong Biyernes.

Nadakip ang Swiss national na si Thomas Fritz Stucki at dalawa pang Pinoy nitong Agosto 27, at sa ginawang paggalugad sa bahay ni Stucki inabutan ang live-in partner nito at mga anak, tumambad sa pulisya ang nasa 3,907 tableta ng ecstasy, mga sachet ng hinihinalang cocaine at marijuana; 1,000 piraso ng Kush seed, drug paraphernalia at dalawang baril.

Isinagawa ang raid sa bisa ng inisyung search warrant ng korte nang mabatid na supplier ng party drugs si Stucki sa Parañaque, Makati, Pasay at Taguig. Miyembro rin umano ito international drug syndicate. (Issa Santiago)