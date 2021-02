3K biyahero stranded sa pagbayo ni ‘Auring’

Nasa 3,855 indibidwal ang stranded sa mga daungan sa bansa dahil sa pananalasa ng bagyong ‘Auring’, ayon sa Philippine Coast Guard (PCG).

Nitong Linggo ng umaga may mga stranded pa umano sa mga daungan sa Northern Mindanao, North Eastern Mindanao, Eastern Visayas, Western Visayas, Central Visayas at Bicol region.

Kasama sa mga port na nagtala ng tenggang indibidwal ang Port of Liloan Ferry Terminal, Port of San Ricardo, Port of Sta Clara, Port of Balwarteco, at Port of Dapdap.

Karamihan sa mga stranded ay naiulat sa Eastern Visayas kabilang ang 2,154 pasahero, driver, at helper; maging ang anim na vessel at 781 rolling cargo. (Riley Cea)