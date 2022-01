39K COVID record high uli! Omicron gumapang na sa NCR

Kinumpirma ng Department of Health (DOH) kahapon na may community transmission na ng Omicron variant ng COVID-19 sa Metro Manila.

“Dito sa National Capital Region (NCR), we are seeing community transmission dito sa NCR ng Omicron variant. Bagama’t hindi nakakahabol ang ating whole genome sequencing, we already have determined that there are local cases already,” pahayag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Aniya, ang pagsirit ng mga kaso ng COVID, partikular sa Metro Manila, ay dulot na rin ng Omicron.

“Sa nakikita nating trend ngayon, ito po ang characteristic talaga ng Omicron variant, ‘yong mabilis na pagkalat, ‘yong very steep rise in the number of cases, ‘yong doubling time na every two days na napakabilis, ito po lahat ay charactheristics ng Omicron variant,” dagdag pa ni Vergeire.

Dugtong pa ng health official, sakaling magpatuloy ang pagtaas ng mga kaso ay ang Omicron na ang magiging dominateng variant ng COVID sa bansa, at hindi na ang Delta.

Samantala, muling nakapagtala ng DOH ng panibagong all time record high na 39,004 bagong kaso ng COVID-19 hanggang alas-4:00 ng hapon, kahapon.

Sa inilabas ng DOH case bulletin No. 672, puma¬lo na sa 3,168,379, ang kabuuang bilang ng mga dinapuan ng impeksiyon habang nasa 280,813 naman ang aktibong kaso.

Nasa 23,613 naman ang bagong nakarekober kaya 2,834,708 na ang kabuuang bilang ng guma¬ling sa sakit o 89.5% ng total cases.

May 43 naman ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi kaya 52,858 na ang kabuuang bilang ng mga namatay sa COVID-19 o 1.67% ng kabuuang kaso. (Juliet de Loza-Cudia/Joven Delantar)