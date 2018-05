39 tigok sa India dust storm

Tinatayang 39 katao ang patay, habang higit sa 40 naman ang sugatan sa mabangis na dust storm na nanagasa sa ilang bahagi ng India mula noong Linggo­ nang gabi.

Sinabayan din ng ulan ang bugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour kaya maraming kabahayan ang nawasak, natumbang mga puno at poste ng kuryente sa northern Uttar Pradesh State, ayon kay government official Avneesh Awashthi.

Kinumpirma ni Awashthi na siyam ang patay sa nasabing lugar sa India at 23 naman ang sugatan.

Hagip din ng dust storm ang capital ng India, kung saan dalawa ang namatay at 18 ang sugatan sa New Delhi.

Sa bahagi naman ng Howrah, Western­ Midnapore at North Pargana district ng West Bengal state, 12 katao ang natusta nang tamaan ng kidlat.

Nagbabala naman si Uttar Pradesh relief commissioner Sanjay Kumar na hindi pa tapos ang pananalasa ng dust storm dahil maaari pa itong dumaan sa ibang bahagi ng India.

Umakyat na sa 157 ang kabuuang bilang ng namatay sa dust storm sa India ngayong buwan lamang.