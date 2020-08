39 container van gagawing COVID-19 isolation facility sa Paranaque

Tatlumpu’t siyam na container van ang gagamiting isolation facility para sa mga pasyente ng coronavirus virus disease 2019 na ilalagay sa dalawang barangay sa Paranaque City.

Ito ay nakatakdang mag-operate sa susunod na linggo upang maging kanlungan ng mga posibleng COVID carrier na naghihintay ng resulta ng medical test mula sa city health office.

Ayon kay Mayor Edwin Olivarez, ang 40 –footer shipping container ay hahatiin sa apat na kuwarto na alinsunod sa panuntunan at rekomendasyon ng Department of Health kaugnay ng tamang bentilasyon at may sariling comfort room para sa kinakailangan full isolation ng isang pasyente.

“The COVID-19 container van facilities are equipped with beds, air condition units and clean comfort rooms,” sabi ni Olivarez. Maglaaan din ng sariling container para sa mga frontliners sa nasabing lugar.

Nauna nang inutos ng city health office na isailalim sa mandatory isolation ang lahat ng mga COVID positive upang matutukan at mabigyan ng karampatang lunas.

Labinlimang container van na may 60 isolation room ang ilalagay sa bakanteng lote sa harap ng Paranaque City College sa kanto ng Coastal Road at Kabihasnan Road sa Barangay San Dionisio. Lahat ng asymptomatic at may mild case ay ilalagay sa nasabing pasilidad.

Habang ang natitirang 24 container van na may 96 isolation room ay itatayo sa open space sa harap ng dating sikat na entertainment bar na Air Force One KTV bar sa Bgy. San Dionisio. Ito ay magsisilbing mobile hospital para sa mga pasyente ng COVID.

Sa pinakahuling report noong Agosto 26, umabot sa 4,367 ang naitalang kaso ng COVID sa kalunsuran kabilang ang 820 o 19.2 percent ng active case habang 121 o 2.8 percent ang bilang ng nasawi.

Nasa 3,461 o 79.2 porsiyento ang naitalang gumaling na isa sa pinakamataas na recovery rate sa Metro Manila.

Ang Barangay San Isidro ang may pinakamataas na kaso ng COVID na nasa 115 na sinundan ng Barangay BF Homes na may 104 confirmed case. Agad na inutos ni Olivarez ang lockdown sa Silverio Compound sa Barangay San Isidro bunsod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng virus sa lugar.

Bagamat inamin ni Dr. Jefferson Pagsisihan, director ng Ospital ng Paranaque na halos okupado na ang lahat ng mga hospital bed sa 8 pasilidad ng lungsod, ipinaliwanag ni Olivarez na inaasahan na ang patuloy na pagtaas ng kaso dahil sa pinalawak na COVID testing, gayunman, walang dapat ipag-alala dahil `manageable’ ang sitwasyon sa kalunsuran.