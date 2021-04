382 bagong sapol ng COVID variant sa ‘Pinas

KALAT na sa bansa ang apat na klaseng variant na mabilis na nakakahawa at naging sanhi ng pagtaas ng kaso ng CO­VID-19 matapos ma-detect ang maraming kaso na galing sa lokal na komunidad.

Ito ay matapos makita sa mga sinuring sample ng batch 12-14 ng Department of Health (DOH), University of the Philippines-Philippine Genome Center (UP-PGC), at University of the Philippines-National Institutes of Health (UP-NIH) ang detection ng (1) P.1 variant case, 170 B.1.1.7 variant case, 192 B.1.351 variant case, at 19 P.3 variant case sa 25 sample na sequence noong Marso 28 at sa 1,336 sample na sequence sa pagitan ng Marso 28 hanggang Abril 8.

Sa 170 kaso ng B.1.1.7 o UK variant, 8 sa mga ito ang na-detect sa Returning Overseas Filipinos (ROF), 119 ang lokal na kaso at 43 ang biniberipika pa kung ga­ling sa lokal o ROF.

Base sa case line list 2 dito ang nasawi at 168 kaso ang nakarekober.

May karagdagang 192 kaso sa B.1.351, ang 1 kaso ay ROF, 143 kaso ang galing sa lokal at 48 ang biniberipika pa at base sa case line list, 2 kaso ang nanatiling aktibo, 3 ang namatay at 187 kaso ang nakarekober.

Sa nasabing bilang, may 192 dagdag na nahawa sa South Africa variant, 170 sa UK va­riant, 19 sa Philippines variant, at 1 sa Brazil variant.

Sa 19 karagdagang P.3 variant case, 2 ang ROF, 10 ang local case, at 7 kaso ang bineberipika pa at ang iba ay nakarekober na.

Sanhi ng pagtaas ng bilang ng variant case na na-detect ay ipinatupad ang enhanced community quarantine para mabawasan ang contact rate at malimitahan ang pagkalat ng mga variant, istriktong pagsunod sa minimum public health standard at itaas ang suporta sa National Vaccination Program para mapigil ang hawaan ng COVID-19. (Juliet de Loza-Cudia)