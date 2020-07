37 Pinoy sa abroad gumaling sa virus

Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs (DFA) na 37 pang mga Pilipino na nasa abroad ang gumaling sa coronavirus disease (COVID-19), habang dalawa ang nasawi.

Sa kabuuan, may 5,200 nang kumpirmadong kaso, habang 563 ang nasawi. Karamihan umano sa mga gumaling ay mula sa Amerika, habang ang mga nasawi ay natila mula sa Middle East.

Sa ngayon may 2,866 ang aktibong kaso ng COVID sa mga Pinoy sa abroad.

“The DFA shall continue to keep track of the status of Filipinos abroad and work to safely repatriate more of our stranded nationals home as we keep on this fight against this pandemic,” ayon pa sa DFA.

Sinabi pa ng departmento na nakapag-repatriate na ito ng nasa 68,440 Pilipino simula nang magsimula ang outbreak.