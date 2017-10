37 patay sa baha at landslide sa Vietnam

Tinatayang 37 katao ang namatay at 40 naman ang nawawala sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa hilaga at gitnang bahagi ng Vietnam.

Ilang libong katao ang inilikas matapos ang walang tigil na pag-ulan sa nasabing bansa nitong mga nagdaang araw.

Nagdeklara na ng state of emergency sa Northern Hoa Binh, ang pinakaapektadong lugar kunsaan 11 ang patay at 21 ang nawawala dito.

“We are mobilizing all forces to search for the missing,” ayon sa disaster official.

Naging pahirapan ang rescue operation dahil sa tubig baha at putik na bumara sa kalsada sa maraming bahagi ng Vietnam.