36 NPA sumuko sa Visayas

Mismong si Philippine National Police (PNP) chief General Debold Sinas ang nangasiwa ng oath taking ng 36 miyembro ng New People’s Army (NPA) na sumuko sa Eastern Visayas kasama ang kanilang mga armas, sa Camp Kangleon, Palo, Leyte.

Iprinisinta dito ang 29 malalakas na kalibre ng baril gayundin ang mga improvised explosive device ng mga sumukong rebelde na galing sa iba’t ibang guerilla front.

Samantala personal namang kinausap ni Sinas ang isang sumuko kung saan ikinuwento nito kung paano siya naanib at kung ano ang hirap na sinapit nito sa kabundukan.

Ayon sa dating rebelde, na sadyang hindi na pinangalanan, noong nag-aaral pa umano siya ay kasapi siya ng League of Filipino Students (LFS) at Gabriella, at kalaunan ay tumigil na sa pag-aaral.

Dinala siya sa kabundukan ng kanyang mga kasamahan upang maging full pledge na NPA noong kanyang kabataan.

Kinumpirma din nito kay Sinas ang presensya ng iba pang kabataang out of school youth na mga bagong recruit diumano ng NPA sa Samar-Leyte.

Siniguro naman ni Sinas na maibibigay ang lahat ng asistensya ng gobyerno para sa mga nagsisukong mga rebelde para makapagsimula muli ng panibagong buhay sa kanilang pagbabalik sa kani-kanilang pamilya.

“The PNP aassured all the rebel returnees of government assistance thru the Enhanced Comprehensive Local Integration Program (ECLIP) in support of the national program to End Local Communist Armed Conflict (ELCAC),” pahayag ni Sinas.

“The continued surrender of these red fighters that has reached thousands now is a clear indicator of the trust and confidence in the government felt deeply by these NPA members who have openly narrated the deception and miserable experiences they suffered in the hands of their commanders”, dagdag pa ng opisyal. (Edwin Balasa)