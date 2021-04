36 Koreano, Chinese, Indonesian dinakma sa online gaming

Dinampot ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) ang 36 na mga dayuhan sa isang malawakang pagsalakay sa illegal online gaming sa Pasay City.

Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, nagsagawa sila ng imbestigasyon nang makatanggap ng ulat na may mga dayuhan na nagtatrabaho nang walang kaukulang permit sa lugar.

“We coordinated with PAGCOR and verified that this company is unlicensed and has no authority to operate,” sabi ni Morente.

Nabatid na ang kompanya ay walang awtoridad na magpatakbo at hindi nag-apply para sa anumang lisensiya sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), na kinakailangan ng mga online gaming company para sa operasyon nito sa bansa.

Natuklasan umano na ang kompanya ay nakikibahagi sa illegal live studio, kung saan ang mga operator at namamahala ay kinabibilangan ng karamihan ay mga Koreano.

“Apart from the live studio, they were also conducting illegal and clandestine online gaming operations,” sabi pa sa ulat.

Ang kabuuang 36 dayuhan ay kinabibilangan ng mga Koreano, Chinese at Indonesian na nasa kustodiya ng ahensiya dahil sa pakikibahagi sa trabaho nang walang tamang visa at dokumentasyon. (Mina Navarro)